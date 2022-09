BEKIJK: Man.United rukt op richting top 4 na zuinige zege bij hekkensluiter (!) Leicester City

Erik ten Hag had in zijn basiself opnieuw geen plaats voor Cristiano Ronaldo. De Portugees zag vanaf de bank hoe Jadon Sancho halfweg de eerste helft de score opende na een snelle tegenstoot.

United had het na de rust niet gemakkelijk om de voorsprong vast te houden, maar slaagde daar dankzij David De Gea toch in. Zo ranselde de Spanjaard onder meer een vrije trap van James Maddison uit de kruising.

Met Casemiro en Ronaldo, die een omhaal nog voorlangs mikte, in het team trok United de zege over de streep, goed voor 9 op 9 en de vijfde plaats in het klassement. Voor Leicester City is het een seizoensbegin in mineur. Met 1 op 15 is het voorlopig troosteloos laatste.