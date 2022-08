5 wedstrijden, 5 doelpunten: Alexander Mitrovic scoort ook tegen het Brighton van Trossard

Aleksandar Mitrovic beleefde vorig jaar het seizoen van zijn leven in de Championship. De Serviër kroonde er zich tot all-time topschutter met 43 goals in evenveel wedstrijden. Een stevige voet in de promotie van de Engelse cultclub dus.

Toch kwam de eeuwige twijfel rond de persoon Mitrovic weer de kop op steken voor het seizoen. Hij was immers al eens "geflopt" in de Premier League.

Na vijf speeldagen en vijf doelpunten kunnen we alvast zeggen dat de goaltjesdief zijn torinstinct niet in de tweede klasse heeft achtergelaten. Ook vandaag kon de spits van Fulham weer met zijn hand achter zijn oor draaien.