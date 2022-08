BEKIJK: Recordgoal van Harry Kane levert Tottenham voorlopig de leidersplaats op

In Londen heeft Tottenham moeten zwoegen voor zijn tweede driepunter van het seizoen. Tegen Wolverhampton, met Leander Dendoncker een halfuur op het veld, had het aan één doelpunt van Harry Kane genoeg om de drie punten thuis te houden. Het is voor Kane zijn 250e doelpunt voor Tottenham, dat (even) naar de leidersplaats in de Premier League springt.