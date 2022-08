City rolt Bournemouth al op in eerste helft, De Bruyne met mooie goal en assist

A walk in the park voor De Bruyne en co.

De eerste thuismatch van het seizoen is perfect verlopen voor Manchester City. Tegen promovendus Bournemouth kwam de kampioen nooit in de problemen.

Pep Guardiola had zijn spelers duidelijk de instructie gegeven om de bezoekers meteen bij de keel te grijpen. Het was bijna een wonder dat Bournemouth nog geen doelpunt had geslikt na een kwartier.

Na 19 minuten was het dan toch raak. Haaland liet zien dat hij ook een assist kan geven en bediende kapitein Gündogan, die proper afwerkte.

Rond het halfuur besloot Kevin De Bruyne om met de bal aan de voet op wandel te gaan. KDB kwam tot aan de rand van de zestien en werkte de bal met de buitenkant van de voet in doel. Geweldig doelpunt.

5 minuten later gaf de Belg dan weer de assist voor de 3-0 van Foden.

Match gespeeld na 37 minuten.

In de tweede helft nam City wat gas terug en leek het tevreden met de opgebouwde voorsprong. Een knappe actie van Cancelo belandde via het been van Lerma in eigen doel.

Eindstand: 4-0.