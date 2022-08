Liverpool mist competitiestart volledig met 2e gelijkspel op een rij

Nieuwkomer Fulham zorgde vorige week al voor een stuntje door punten af te snoepen van Liverpool.

Ook tegen Crystal Palace kwamen de roodhemden opnieuw in nauwe schoentjes. Wilfried Zaha rondde op het halfuur een messcherpe counter af met een overhoekse trap.



Toen Liverpool-nieuwkomer Nuñez na de rust een kopstoot uitdeelde aan Andersen, moesten The Reds met 10 man nog redden wat er te redden viel.



Liverpool-coach Klopp sprong een gat in de lucht toen Diaz een knappe dribbel en dito schot uit zijn sloffen toverde. Goed voor de gelijkmaker, maar meer er zat er niet meer in.



Zo kijkt Liverpool na 2 speeldagen al tegen 4 punten achterstand aan op titelconcurrent Manchester City.