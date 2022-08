Wat een afgang! Flaterend Manchester United krijgt 4 goals om de oren van Brentford

Alsof de wankele toren nog een zetje nodig had.

Een hele zomer lang heeft Erik ten Hag zijn uiterste best gedaan om stevige fundamenten neer te zetten bij Manchester United. Maar na twee speeldagen in de Premier League, lijkt alle hoop op een topseizoen met de grond gelijkgemaakt.

David De Gea - die vorige seizoenen United meermaals rechthield - gaf het startschot voor een dramatische namiddag door een bal knullig door zijn handen te laten glippen. Niet veel later verstuurde de Spanjaard een dramatische pas, Brentford nam beide cadeautjes met plezier in ontvangst.

Ook bij de 3-0 ging de doelman niet vrijuit. Toegegeven, veel hulp van zijn defensie kreeg De Gea niet, maar opnieuw stond hij in niemandsland. De thuisploeg had er alle plezier in en prikte nog voor rust de vierde binnen.

Een reactie van Manchester United bleef uit. Het typische spel van de Nederlandse oefenmeester was nergens te bespeuren. Ten Hag stuurde tevergeefs bij, zijn ploeg verweerde zich niet langer tegen een nieuwe vernedering.

Wordt de sloophamer bovengehaald bij United?