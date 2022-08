Amadou Onana maakt meteen opmerkelijk Premier League-debuut, maar verliest

Aston Villa tegen Everton was ook een duel van twee gewezen iconen van de Premier League tegenover elkaar langs de lijn. Steven Gerrard tegen Frank Lampard. Beide trainers hadden hun ploeg op de eerste speeldag zien verliezen, dus punten pakken was extra belangrijk.

De ploeg van Gerrard domineerde de wedstrijd. Na een halfuur leverde dat de 1-0-voorsprong op na een harde trap van Danny Ings (zie video). Everton kon Aston Villa eigenlijk nauwelijks in de problemen brengen. Pas op het einde van de wedstrijd werd het spannend.

Die spanning viel - toeval of niet – samen met de invalbeurt van onder meer Amadou Onana. De Rode Duivel kwam in het veld in de 81e minuut. Zijn eerste balcontact was meteen vrij dramatisch. Onana leed balverlies op het middenveld en na een snelle tegenaanval scoorde Buendia de 2-0.

De wedstrijd leek beslist, maar daar dat was zonder Onana gerekend. Zijn tweede balcontact was een heerlijke aanvallende actie links in het strafschopgebied. Onana haalde de achterlijn en Digne duwde de voorzet in eigen doel: 2-1.



Onana scoorde zelfs bijna de 2-2. Een doorgekopte bal kwam voor de voet van de jonge middenvelder, maar zijn poging werd nog net weggeveegd. Frank Lampard verloor, maar zal volgende week toch eens nadenken over de rol van Onana.