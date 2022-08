Arsenal pakt de eerste drie punten van het seizoen op bezoek bij Crystal Palace

6-0 winst tegen Sevilla en 4-0 winst tegen Chelsea. Er heerste een positieve sfeer in de voorbereiding bij Arsenal. Een lijn die Mikel Arteta wou doortrekken in de seizoensopener tegen Crystal Palace.

De Spaanse coach zag dan ook geen reden om veel aan zijn basiselftal te sleutelen. Daarin had hij een plaatsje gereserveerd voor Man.City-nieuwkomers Oleksandr Zinchenko en Gabriel Jesus.

De Oekraïnse linksachter was de eerste die Palace-doelman Vincente Guaita op de proef wist te stellen. Daarvoor had Gabriel Martinelli ook al een dot van een kans op de openingstreffer laten liggen.

Even later was het wel raak: Saka draaide een corner ver voorbij de tweede paal, Zinchenko kopte de bal daar door naar Martinelli die klaarstond om het eerste Premier League-doelpunt van het seizoen tegen de netten te koppen.

Arsenal dook zo de rust in met een terechte voorsprong. Crystal Palace gaf zich niet zomaar gewonnen en knokte zich opnieuw in de wedstrijd. Eberechi Eze stuitte op een ijzersterke Aaron Ramsdale.

Vijf minuten voor besliste Arsenal-winger de wedstrijd met een dribbel in het strafschopgebied. De jonge winger probeerde de bal voor te zetten, maar stuitte op Guehi. De verdediger van Crystal Palace devieerde de bal zo ongelukkig in doel..

De eindstand stond zo op het scorebord. Arsenal pakte de drie punten en is zo 'top of the league'. Voor even dan toch. De gedoodverfde titelkandidaten Liverpool (zaterdag) en Man. City (zondag) moeten nog aan hun seizoen beginnen.