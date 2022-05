Hoogspanning in Engeland: houdt Manchester City het hoofd koel in titelmatch tegen Aston Villa?

Hoogspanning op de slotspeeldag in de Premier League. Houdt Manchester City het hoofd koel tegen Aston Villa? De leider is bij winst altijd zeker van een nieuwe landstitel. Of zorgt Liverpool alsnog voor een mirakel door op de slotspeeldag nog over Kevin De Bruyne en co te wippen? Volg de titelmatch van City hieronder live vanaf 17 uur.