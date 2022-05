Liverpool heeft even mogen dromen van de titel, de Champions League dan maar?

Liverpool had het niet meer in eigen handen en was afhankelijk van het resultaat in Manchester.

Het zag er lang positief uit voor het team van Jürgen Klopp. Met een 0-1- en zelfs 0-2-voorsprong voor Aston Villa mocht het nog dromen van de titel.

Liverpool was zelf vroeg op achterstand gekomen, maar Mané gaf het team hoop.

Tot de motor van City toch begon te draaien. Onder leiding van Kevin De Bruyne ging het van 0-2 naar 3-2.

Daar konden late doelpunten van Salah en Robertson niet tegenop. In het eindklassement strandt het op 1 punt van nummer 1 City. Liverpool zal dit seizoen geen 4 prijzen pakken.

Volgend weekend kan het wel de oppergaai binnenhalen. In de Champions League-finale daagt het komende zaterdag Real Madrid uit.