LIVE: Grealish maakt de zorgen van Manchester City beetje kleiner

Vladimír Coufal (West Ham United) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Kevin De Bruyne (Manchester City). tweede helft, minuut 58.

clock 48'

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Riyad Mahrez (Manchester City), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 48.