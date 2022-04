Ronaldo scoort tegen Chelsea, maar beseft dat zelfs Europa League onzeker is

De eerste helft bracht weinig spektakel. Voor doelpunten moest het Theatre of Dreams een uur wachten. Alonso knalde een volleybal heerlijk in de verste hoek (zie video).

De voorsprong voor de bezoekers uit Londen was van erg korte duur. Wie anders dan Cristiano Ronaldo maakte gelijk (zie video). Opvallend: het eerste doelpunt in de Premier League van CR7 tegen Chelsea.

Ronaldo is ook de eerste speler van United die kan scoren in vijf opeenvolgende Premier League-duels sinds Robin van Persie in april 2013. Negen jaar geleden met

andere woorden.

Maar de United-fans waren er niets mee. Chelsea verdiende eigenlijk de zege en zelfs met een punt krijgt United in de stand extra concurrentie voor plek zes.

Romelu Lukaku kreeg 20 minuten om nog iets te forceren bij de bezoekers, maar dat lukte niet meer.