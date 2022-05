Tottenham zet Liverpool een pad in de korf in de Engelse titelstrijd

Liverpool moest deze week nog diep gaan om zich te plaatsen voor de finale van de Champions League en dat leek het team van coach Jürgen Klopp parten te spelen in de thuismatch tegen Tottenham.



Daarin was winst een must om de titelkansen gaaf te houden, maar de bezoekers hadden het meeste van het spel in een moeizame 1e helft voor de thuisploeg. Beide ploegen raakten voor de rust het doelkader. Een kopbal van Van Dijk likte de lat, aan de overkant trof Højbjerg de paal.



Tien minuten ver in de 2e helft klommen de bezoekers verrassend op voorsprong. Na een fraaie aanval legde Son zijn 20e van het seizoen in het mandje.



Liverpool moest nu komen en deed dat ook. Luis Diaz, ook tegen Villarreal al van goudwaarde, maakte een kwartier voor tijd gelijk. In een prangend slot gingen de Reds nog op zoek naar de volle buit, tevergeefs.



Zo telt Liverpool nu evenveel punten als Manchester City, maar Kevin De Bruyne en co hebben wel een wedstrijd minder gespeeld. Als City zondag wint van Newcastle zet het Liverpool op 3 punten met nog 3 matchen voor de boeg.