Liverpool laat dankzij Keita geen steek vallen bij lastige trip naar Newcastle

Liverpool en Manchester City hebben de laatste rechte lijn richting titel ingezet, elk foutje kan fataal zijn. Met een bezoek aan ploeg in vorm Newcastle - 12 op 12 in zijn jongste 4 matchen - hadden de Reds zaterdagmiddag geen makkelijke opdracht.



Toch leek coach Jürgen Klopp er wel vertrouwen in te hebben, want de Duitser liet onder meer Alexander-Arnold en Salah op de bank. Dat leek Liverpool niet te deren. De bezoekers monopoliseerden de bal en klommen na zo'n 20 minuten op voorsprong. Keita was de afwerker met dienst na een mooie aanval.



Met de 0-1 op het bord kon Liverpool de kat uit de boom kijken, al bleef het opletten voor de prikjes van Newcastle. De thuisploeg scoorde zelfs, maar de goal van Almiron werd terecht afgekeurd wegens buitenspel.



Ook na de thee bleven de bezoekers het gevaarlijkst. Jota en Mané snuffelden aan het doel van Dubravka, maar vergaten de thuisploeg helemaal uit te tellen. Zo bleef het spannend tot het slot.



Met de overwinning legt Liverpool de druk opnieuw bij Manchester City. Kevin De Bruyne en co spelen zaterdagavond nog bij Leeds.