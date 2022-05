Ralf Rangnick wint zijn laatste thuiswedstrijd met United, Ronaldo zorgt voor straffe statistiek

In alweer een grijs seizoen voor United, viel er op speeldag 35 niet al te veel meer te winnen voor The Red Devils. Met nog vier speeldagen te gaan leken Ronaldo en co uitgeteld voor de Champions League-plekjes. Om zich te verzekeren van een Europa League-ticket kon het toch maar beter winnen.

De thuisploeg begon ook goed en kwam via Bruno Fernandes al snel op voorsprong. Vlak voor rust leek Ronaldo de dubbele voorsprong op het bord te zetten, maar de VAR brak het feest af.

Ronaldo, naarstig op zoek naar zijn 30e goal van het seizoen over alle competities heen, mocht op het uur toch vieren. Via de penaltystip kon hij de klus klaren, zo scoort hij al voor het dertiende (!) seizoen op (minstens) 30 doelpunten.

Brentford was verslagen en Varane kon in de slotfase nog de 3-0 scoren. Een mooi afscheidscadeau voor Ralf Rangnick op Old Trafford, die komende zomer zijn post als manager verlaat voor Erik ten Hag.