BEKIJK: Richarlison viert goal met blauwe rook, Everton grijpt laatste strohalm tegen Chelsea

Na de overwinning van Burnley bij Watford op zaterdag kwam Everton liefst 5 punten onder de degradatiestreep terecht. Met nog een handvol wedstrijden te gaan tot het einde van de competitie moest het dan ook een gunstig resultaat behalen tegen Chelsea.

Chelsea had voor rust de bovenhand, maar kon zijn overwicht niet omzetten in doelrijpe kansen. Everton beperkte zich tot verdedigen. Aan de rust stond het logischerwijze nog 0-0.

Maar het gebrek aan spektakel voor de pauze werd erna al heel snel goedgemaakt. Een attente Richarlison strafte laks verdedigen van Azpilicueta af en bracht Everton zo meteen op voorsprong.

De Braziliaan vierde zijn doelpunt met een rookstaaf die hij nadien in het publiek gooide.

Azpilicueta leek even later zijn foutje nog te gaan rechtzetten, maar botste op een fenomenale Pickford. Everton wint zo en mag alsnog dromen van een verlengd verblijf in de Premier League. The Toffees hebben nog 5 wedstrijden om Leeds of Burnley terug te fluiten.