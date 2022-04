Arsenal doet uitstekende zaak in strijd om Europese tickets tegen United

Een groot deel van de 60.000 fans zochten nog hun plaatsje in het stadion toen Nuno Tavares de 1-0 maakte in de rebound (zie video). Zijn eerste goal voor Arsenal was wel een van de weinig goede dingen die de linksachter liet zien.

Maar de fans hadden geen reden tot klagen. Onder een stralende zon gebeurde er voortdurend iets in de eerste helft. Na een heerlijk hakje van Odegaard maakte Nketiah er 2-0 van, maar die goal werd afgekeurd. Toch stond Arsenal snel 2-0 voor na een penaltyfout op Saka, die het jeugdproduct zelf omzette in een doelpunt.

Ook United toonde zich. Dalot trapte een bal heerlijk voorbij Ramsdale, maar de dwarslat stond in de weg. Dus was het alweer wachten op Cristiano Ronaldo, die sinds de dood van zijn zoontje voor het eerst opnieuw in de basis stond en in de 7e minuut applaus kreeg van het Arsenal-publiek.



Ronaldo kon net na de 2-0 van Arsenal veel te makkelijk voor Gabriel kruipen en zo van dichtbij de 2-1 maken. Een historische goal voor Ronaldo, want zijn 100e in de Premier League. 2-1 was de ruststand.



Na de pauze had Arsenal het moeilijk en United had altijd op 2-2 moeten komen, maar Fernandes trapte een penalty tegen de paal.

Xhaka maakte het werk af met een prachtige kanonskogel van buiten het strafschopgebied. De Zwitser scoorde tegen geen enkel ploeg vaker

dan tegen Manchester United.