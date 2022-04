BEKIJK: Leandro Trossard rolt Tottenham in de 90e minuut op met knappe dribbel en doelpunt

In de 90e minuut van de wedstrijd Tottenham-Brighton stond er nog steeds een schamele 0-0-score op het bord.

Tot er plots wat geharrewar ontstond in de grote rechthoek van de thuisploeg. Na een flipperkastmomentje rolde de bal voor de gevaarlijke voeten van Leandro Trossard.

Onze landgenoot bleef ijzig kalm, zette een mannetje in de wind met een sleepbeweging en schoof de bal de verste hoek in. Zijn zesde doelpunt van het seizoen zorgde er meteen voor dat zijn ploeg naar de 10e plaats in het klassement kon opschuiven.

Vreugde bij Brighton, totale deceptie bij Tottenham.

De ploeg van Antonio Conte moest vandaag absoluut puntenverlies vermijden. Het staat momenteel op de vierde plaats - de laatste plek die gekoppeld is aan een Champions League-ticket - en laat zo de kans aan Arsenal om op gelijke hoogte te komen.