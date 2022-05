Romelu Lukaku maakt 3e goal in 5 dagen tijd, Chelsea brengt Leeds in nauwe schoentjes

Voor de 2e match op een rij stond Romelu Lukaku in de basis. Tegen Leeds was hij opnieuw erg actief, niet altijd even gelukkig en zag hij ook een doelpunt afgekeurd. Maar helemaal op het einde was er dan toch de verlossing.

Lukaku leek zich vast te rijden in zijn dribbels, maar hij vond dan toch de ruimte om hard in het dak van het doel uit te halen.

De overwinning van Chelsea lag toen al een tijdje vast. Mason Mount had voor de vroege 0-1 gezorgd en na de rechtstreekse rode kaart voor Daniel James viel er nog weinig eer te rapen voor Leeds.

Chelsea breidt zijn voorsprong uit op nummer 4 Arsenal tot 4 punten, Leeds staat na deze speeldag onder de degradatiestreep, weliswaar met evenveel punten als Burnley, maar die laatste speelde een match minder.