Aston Villa laat Liverpool zwoegen voor drie kostbare punten

Liverpool heeft zijn lot niet meer in eigen handen en kan zich geen misstap meer veroorloven in de titelstrijd. Maar op bezoek bij Aston Villa had het team van coach Jürgen Klopp het bijzonder lastig met de jongens van Liverpool-legende Steven Gerrard.



Gerrard zag hoe zijn ex-team al na 3 minuten in het krijt stond na een goal van Douglas Luiz. Matip zorgde namens Liverpool wel voor een snelle gelijkmaker.



Dan was het voor de Liverpool-fans best lang wachten op de verlossende 1-2. Die kwam er pas iets voorbij het uur, toen de onvermijdelijke Mané een voorzet van Luis Diaz binnen knikte.



In het vervolg van de wedstrijd speelden de bezoekers nog met vuur. Vooral Ings (ex-Liverpool) flirtte nog enkele keren met een doelpunt, maar Liverpool hield met veel moeite stand.

In de stand hijsen de Reds zich zo weer naast Manchester City, maar City heeft wel een wedstrijd minder gespeeld. Kevin De Bruyne en co zijn woensdagavond aan zet in Wolverhampton.