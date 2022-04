BEKIJK: Chelsea draait mak Southampton onverbiddelijk door de gehaktmolen

Na de ferme tik tegen Real Madrid op Stamford Bridge ging Chelsea vandaag bij Southampton op zoek naar eerherstel.



Lang hadden de bezoekers niet nodig om hun rekening te openen. Mason Mount bewaarde knap het overzicht en schotelde Marcos Alonso de 0-1 voor.

Het was het sein voor de Blues om het gaspedaal helemaal in te duwen. Bij de rust lag het verdwaasde Southampton dan ook al helemaal in de touwen na doelpunten van Mount, Werner en Havertz.



Na de thee probeerde de thuisploeg het zinkende schip wel nog boven water te houden, maar na goals van opnieuw Werner en Mount prijkten na 90 minuten de zware 0-6-cijfers op het bord.

Meer van dat volgende week dinsdag in Madrid?