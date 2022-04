Kevin De Bruyne ambitieus voor match van de waarheid tegen Liverpool: "We willen nog drie trofeeën winnen"

15:58

vooraf, 15 uur 58. De Bruyne gaat nog voor 3 trofeeën. City-middenvelder Kevin De Bruyne erkent het belang van de wedstrijd van zondag alvast, maar gelooft ook dat het een wedstrijd wordt om van te genieten. "De wedstrijd is zeer belangrijk voor de titelrace. Je merkt ook dat iedereen uitkijkt naar de clash. Ik denk dat de spelers het als een voorrecht moeten zien om in deze wedstrijden aan de bak te mogen komen." "Als speler wil je wedstrijden en trofeeën winnen, dan moet je deze grote wedstrijden winnen. Het gaat heel moeilijk worden, maar we gaan er alles aan doen om de overwinning over de streep te trekken. We moeten respect hebben voor hun kwaliteiten en heel hard werken op het veld. Enkel zo zullen we ons doel - de overige drie trofeeën winnen - behalen." .