Everton doet gouden zaak in degradatiestrijd, seizoen zonder CL-voetbal dreigt voor Manchester United

Everton speelt al sinds 1955 onophoudelijk op het hoogste niveau van het Engelse voetbal, maar dit seizoen is het zowaar in een degradatiegevecht verwikkeld.

Een bezoekje van Manchester United is dan natuurlijk geen cadeau, maar Everton had geluk dat United in de eerste helft een lamlendige indruk maakte en ook na de rust de inspiratie niet vond.

Everton kwam tegen de gang van het spel in op voorsprong, door een goal van rouwdouwer Anthony Gordon. Everton zette United-doelman De Gea daarna nog een paar keer aan het werk, ook al had die na de rust heel wat minder omhanden.

In het verleden kon Ronaldo Manchester United vaak over het dode punt heen helpen, maar ook dat zat er deze keer niet in. Ook invaller Pogba maakte een povere indruk.



Zo blijft Manchester United een eindje van de Europese plaatsen staan. Als het nog een CL-ticket wil halen, moet het in de laatste matchen nog 3 teams (momenteel Tottenham, Arsenal en West Ham) inhalen.