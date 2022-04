Tottenham springt de top 4 binnen na hattrick van Son tegen Aston Villa

Na de nederlagen van Manchester United en Arsenal eerder op de dag kon Tottenham mits een zege de o zo begeerde top 4 induiken in de Premier League.



De bezoekers begonnen dan ook furieus aan hun partij op Villa Park. Kane werd eerst nog gestuit, maar Son was er als de kippen bij om de openingstreffer tegen de touwen te jassen.



Ondanks de vroege voorsprong hadden de Spurs het niet onder de markt tegen de ploeg van Steven Gerrard, maar kort na de rust zorgde Kulusevski dan toch voor de bevrijdende 0-2.



Een doelpunt die de bezoekers nog meer ruimte bezorgde op de counter. Een geschenk dat Son met veel plezier uitpakte. De Zuid-Koreaan scoorde in amper 6 minuten nog twee keer en bezorgde zijn team zo een gouden driepunter.