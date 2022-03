Chelsea sluit dramatische dag toch nog op positieve noot af, Lukaku valt pas laat in

Norwich is het kneusje in de Premier League, Chelsea staat derde. Vandaag kwam het bericht dat alle eigendommen van Roman Abramovitsj, de Russische eigenaar die dicht bij Poetin staat, worden bevroren. Dus ook Chelsea, waarvan de verkoop - een anticipatie van Abramovitsj - nu bemoeilijkt wordt. Transfers en nieuwe contracten mogen ook niet meer.



Wat later op de dag volgde het nieuws dat hoofdsponsor Three tijdelijk zijn samenwerking stopt en dus van de shirts en uit het stadion verdwijnt.



In die omstandigheden voetbalde Chelsea - nog met sponsorlogo - in een vooruitgeschoven duel van de 30e speeldag toch snel een geruststellende voorsprong bij elkaar: na een kwartier stond het 0-2 langs Chalobah en Mount. De onvermijdelijke Pukki maakte de laatste 20 minuten nog spannend vanaf de stip.



Lukaku zat voor de tweede competitiematch op een rij op de bank. Vier minuten voor het einde gooide Tuchel Lukaku (voor Werner) en Kanté in de strijd. Die laatste zorgde voor de assist van de geruststellende 1-3 van Havertz.