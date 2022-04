Ontketend Liverpool geeft Manchester United pandoering en springt naar leidersplaats

Liverpool blijft op titelkoers in de Premier League. Luis Diaz zette The Reds al vroeg op rozen, binnen het halfuur verdubbelde Mo Salah de score. Daarna moest een sterk Liverpool het gaspedaal niet eens meer indrukken om Manchester United helemaal tegen van de mat te vegen. Door de 4-0 zege springt Liverpool voorlopig over Manchester City naar de leidersplaats.