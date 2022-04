Geen Ronaldo vanavond tegen Liverpool na verlies van zoontje

13:06

vooraf, 13 uur 06. Geen Ronaldo bij Manchester United. Cristiano Ronaldo was afgelopen weekend op dreef met een hattrick tegen Norwich, maar zijn sportieve successen zijn ondergeschikt aan het noodlot dat hem trof. De spits van Manchester United meldde gisteren dat hij en zijn partner Georgina hun ongeboren zoontje verloren. Het koppel was in verwachting van een tweeling. Het meisje is nog in leven. Zoals verwacht komt Ronaldo dan ook niet aan de aftrap op Liverpool vanavond, een match van de 30e speeldag in de Engelse competitie. .