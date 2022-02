Manchester City ontsnapt aan nieuw puntenverlies dankzij late blunder van Everton

De 200e match in de Premier League van Kevin De Bruyne begon met een statement tegen de oorlog in Oekraïne. Beide spelerskernen kwamen met Oekraïense vlaggen over hun schouders het veld op.

Everton slaagde er meer dan 80 minuten in om Manchester City in bedwang te houden, tot verdediger Keane over de bal maaide en Foden in zijn rug simpel kon binnenstampen.

Nieuw puntenverlies was nog niet helemaal afgewend, want Everton had nog bijna een penalty gekregen. Rodri leek een vallende bal met zijn hand te aaien, maar de VAR vond het niet voldoende voor een strafschop.