BEKIJK: Maddison en Alonso scoren parels in gezapig gelijkspel op Stamford Bridge

Na een waarschuwingsschot van Ziyech vroeg in de partij, nam Maddison aan de overkant Mendy stevig onder vuur. Zijn lage plaatsbal plofte in de korte hoek hard tegen de touwen.



De reactie van Chelsea liet niet lang op zich wachten. Op het kwartier stond Lukaku oog in oog met Schmeichel, tot Amartey plots opdook als ongewenste gast in het onderonsje. De verdediger verhinderde de gelijkmaker, tot zijn grote vreugde.



Chelsea monopoliseerde de bal en ging duchtig op zoek naar het gaatje in de Leicester-verdediging. Castagne en zijn ploegmaats hielden het fort staande, tot Alonso met een volley de score in evenwicht bracht.



Romelu Lukaku wilde als vanouds zijn stempel drukken op de wedstrijd en was aanwezig in het luchtruim van Stamford Bridge. De Rode Duivel verdeelde het spel via de lange bal, onder meer Pulisic weigerde om opgelegde kansen af te werken.



Neen, het werd weer niet de avond van Lukaku. Maar ook niet die van zijn werkgever. Chelsea kwam niet verder dan dominantie zonder eindproduct in de tweede helft. Met het gelijkspel telt Tuchel 3 punten voorsprong op Tottenham, goed voor zekerheid over de 3e plaats.