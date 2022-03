Liverpool nadert Manchester City tot op 1 punt na zege op ervaring bij Arsenal

Geen Mo Salah bij Liverpool, al zat de licht geblesseerde Egyptische tovenaar wel op de bank. Zonder zijn trucs had Liverpool het moeilijk. Het ontsnapte 10 minuten na de rust, toen Alisson twee keer prachtig redding bracht.

Zijn collega Ramsdale maakte minder indruk bij de goal van Jota, niet veel later. In de korte hoek werd de doelman van Arsenal geklopt. Tot overmaat van ramp maakte Firmino er 8 minuten later ook al 0-2 van.

Voor Liverpool was de kous hiermee wel af. Op professionele wijze werd de buit over de streep getrokken. Op 9 matchen van het einde staan rivalen Manchester City en Liverpool op 1 punt van elkaar. We stevenen weer af op een spannende tweestrijd.