Chelsea-coach Tuchel: "We willen Lukaku nog beter begrijpen, maar dat kost tijd"

vooraf, 10 uur 06. Tuchel over de vorm van Lukaku: "Hij is ook maar een mens". In de aanloop naar de wedstrijd tegen Crystal Palace kreeg Chelsea-coach Thomas Tuchel opnieuw heel wat vragen over de vorm van Romelu Lukaku. Onze nationale topschutter scoorde vorige week zowel in de halve finale als de finale tijdens het WK voor clubs, maar staat in de Premier League nu toch al een tijdje droog. "We zijn niet teleurgesteld in Romelu, maar natuurlijk had iedereen van hem verwacht om vanaf het begin veel te scoren." Maar Romelu is ook maar een mens en in onze spelstijl moeten onze aanvallers ook veel verdedigend werk opknappen", vertelde de Duitse coach. .