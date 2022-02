Tottenham blijft aanmodderen in de PL na thuisnederlaag tegen Southampton

Na de competitienederlaag tegen Chelsea twee weken geleden kreeg Tottenham woensdag tegen Southampton een kans om de rug te rechten. De Spurs begonnen ook goed, maar het openingsdoelpunt van Romero werd na 13 minuten al weggevlagd.

Enkele minuten later viel dat openingsdoelpunt wél, toen Bednarek zijn eigen doelman verraste. Southampton liet het niet aan zijn hart komen en maakte vijf minuten later al gelijk via Broja.

Tottenham had een doelpunt en een zege nodig om de fans tevreden te houden. Lucas had dat begrepen: in minuut 70 schotelde hij Son de 2-1 voor, de Zuid-Koreaan kon niet meer missen.

Tottenham leek op weg naar een deugddoende zege, maar tien minuten voor tijd liep het toch nog fout. Elyounoussi hing de bordjes in evenwicht. Twee minuten later volgde de fatele uppercut, toen Adams de 2-3 binnenwerkte, de Spurs hingen in de touwen.

De ploeg van coach Antonio Conte verliest zo voor de 7e keer dit seizoen en blijft social-distance behouden met de Europese plaatsen. Dit weekend komt het Wolverhampton van Leander Dendoncker op bezoek.