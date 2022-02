Diogo Jota stuurt Leicester met lege handen naar huis op Anfield

Bij Leicester nog altijd geen Timothy Castagne, de Rode Duivel is out met een blessure. Ook van Youri Tielemans was er aanvankelijk geen spoor te bekennen, hij moest zich tevreden stellen met een invalbeurt.



Liverpool had de bovenhand en kwam tien minuten voor de rust ook verdiend op voorsprong. De Portugese goaltjesdief stond op de goeie plek om de rebound binnen te duwen na een kopbal van Van Dijk.



Na de koffie voerde de thuisploeg de druk nog wat op onder impuls van invaller Salah, net terug van de Afrika Cup. Leicester kon de 2-0 lang uitstellen, maar ging in de slotfase toch een tweede keer door de knieën. Diogo Jota - weer hij - verzilverde een aassist van Matip.