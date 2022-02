BEKIJK: Paul Pogba fleurt rentree op met goal, maar Manchester United lijdt duur puntenverlies

Op bezoek gaan naar Turf Moor. Voor geen enkele Premier League-ploeg een pretje. Al is Burnley dit jaar op de sukkel: met een 20e plaats is de ploeg van Sean Dyche de hekkensluiter in Engeland.

Manchester United wou dan ook snel kipkap maken van de staartploeg. Varane kopte zijn ploeg al vroeg op voorsprong, maar het feestje ging niet door.

Het was wachten tot zijn landgenoot Paul Pogba de ban brak. De middenvelder vierde zijn rentree nadat hij sinds oktober aan de kant stond met een hamstringblessure.

United duwde door, maar Cavani kon maar niet scoren. En toen kwam het spreekwoordelijke deksel piepen...

Burnley toonde meer grinta in de tweede periode. Onder impuls van een herboren Weghorst scoorde Rodriguez kort na rust de gelijkmaker. Dat hield de ploeg vast, waardoor Manchester United duur puntenverlies lijdt in de race richting top 4.