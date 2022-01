LIVE: De Bruyne schildert gelijkmaker op hoofd van Laporte, City langszij

Opluchting bij Southampton, want dankzij de VAR wordt Stuart Armstrong toch niet uitgesloten.

Opluchting bij Southampton, want dankzij de VAR wordt Stuart Armstrong toch niet uitgesloten. tweede helft, minuut 80.

Stuart Armstrong (Southampton) zit in de problemen. Hij heeft nagetrapt en de scheidsrechters hebben het gezien. tweede helft, minuut 79.

We krijgen toch geen strafschop voor Southampton. Dat hebben de scheidsrechter en de VAR samen beslist. tweede helft, minuut 78.

Vrije trap voor Southampton. Rúben Dias (Manchester City) hield Armando Broja vast en dat had de scheidsrechter gezien. tweede helft, minuut 73.

Pech voor Manchester City, want het schot van Kevin De Bruyne strandt op de paal. tweede helft, minuut 70.

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Phil Foden (Manchester City), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 68.