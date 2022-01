Manchester United wacht tot allerlaatste minuut om West Ham neer te halen

Eigenlijk verdiende Manchester United-West Ham geen winnaar. West Ham leek al vanaf het eerste fluitsignaal tevreden met een puntje, United kreeg wel enkele kansjes maar te weinig om echt aanspraak te maken op de zege.

United-coach Ralph Rangnick had toch zin in meer en gooide 10 minuten voor tijd Martial en Cavani voor de leeuwen. Die aanvallende gok pakte goed uit.

We zaten al in de 93e minuut toen een aanval over links tot bij Cavani uitkwam. Die stond net geen buitenspel (zo zou de VAR nadien beslissen) en zette panklaar voor tot bij Marcus Rashford. Na een droogte van 3 maanden heeft die deze week plots weer zijn torinstinct teruggevonden.