Son Heung-Min en Harry Kane laten Tottenham weer dromen van de Champions League

Een koud kunstje voor Kane. Mister Spurs trapte de bal loepzuiver het zijnetje in. Een kwartier later kopte hij ook de 2-0 binnen. Het moet gezegd: echt handige harry's zagen de verdedigers van Arsenal er niet uit in beide fases.

Ondertussen had ook Rob Holding al enkele keren getracht om Son uit de match te houden. Al had die kamikaze-actie meer weg van een omnisport-kamp dan van profvoetbal.



Toen de aanvaller van Tottenham op de grond lag, ging hij even gaan trampolinespringen op Sons zij. Niet veel later gooide hij zijn tegenstander - als een volleerde judoka - ook nog eens over zijn schouder. En tot overmaat van ramp waande Holding zich nog even een menselijk blok zoals in het basketbal.

Het leverde hem geen ippon of driepunter op, enkel een schaamrode kaart.

Net na de rust gaf Son Arsenal dan definitief lip op stuk. Na een flipperkastmomentje met Kane, trapte de losgelaten Son de 3-0-eindstand binnen.

Quod erat demonstrandum. Getekend, Son Heung-Min.