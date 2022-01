LIVE: Maken Man City en De Bruyne einde aan titelhoop van Chelsea en Lukaku?

31' eerste helft, minuut 31.

30' eerste helft, minuut 30. Kepa krijgt niet voor het eerst een fluitconcert over zich heen. De Spaanse doelman neemt steevast ruim zijn tijd om uit te trappen, tot frustratie van het thuispubliek. . Kepa krijgt niet voor het eerst een fluitconcert over zich heen. De Spaanse doelman neemt steevast ruim zijn tijd om uit te trappen, tot frustratie van het thuispubliek.

28' eerste helft, minuut 28. De Rode Duivels spelen vooralsnog geen hoofdrol in het Etihad Stadium. Kevin De Bruyne speelt op zijn eigen helft de bal kwijt onder druk van Azpilicueta. . De Rode Duivels spelen vooralsnog geen hoofdrol in het Etihad Stadium. Kevin De Bruyne speelt op zijn eigen helft de bal kwijt onder druk van Azpilicueta.

27' eerste helft, minuut 27.

27' eerste helft, minuut 27. Sterling en Bernardo Silva zaaien paniek op de rechterflank, maar Thiago Silva houdt een oogje in het zeil. De Braziliaan kan het olijke duo een halt toeroepen. . Sterling en Bernardo Silva zaaien paniek op de rechterflank, maar Thiago Silva houdt een oogje in het zeil. De Braziliaan kan het olijke duo een halt toeroepen.

25' eerste helft, minuut 25. City voert de druk op en Chelsea zakt wat weg. The Blues moeten opletten: ze kunnen de bal maar moeilijk binnen de ploeg houden. . City voert de druk op en Chelsea zakt wat weg. The Blues moeten opletten: ze kunnen de bal maar moeilijk binnen de ploeg houden.

24' eerste helft, minuut 24. Halfweg de eerste helft is het spelbeeld duidelijk. Manchester City heeft het meeste balbezit, maar Chelsea graaft zich zeker niet in. De bezoekers hebben al enkele kleine kansjes afgedwongen. Al wacht de kraker nog op een eerste bliksemschicht. . Halfweg de eerste helft is het spelbeeld duidelijk. Manchester City heeft het meeste balbezit, maar Chelsea graaft zich zeker niet in. De bezoekers hebben al enkele kleine kansjes afgedwongen. Al wacht de kraker nog op een eerste bliksemschicht.

22' eerste helft, minuut 22. Tegenprik Chelsea. Foden moet opletten met zijn dribbel, want Chelsea neemt razendsnel over. Via Kovacic gaat het naar Hakim Ziyech, maar zijn voorzet mist doel. Lukaku wijst nog eens waar de bal wel had moeten komen. . Tegenprik Chelsea Foden moet opletten met zijn dribbel, want Chelsea neemt razendsnel over. Via Kovacic gaat het naar Hakim Ziyech, maar zijn voorzet mist doel. Lukaku wijst nog eens waar de bal wel had moeten komen.

21' eerste helft, minuut 21. Manchester City blijft het balbezit opeisen en zoekt vanaf de middencirkel naar aanspeelmogelijkheden. Voorlopig moet het allemaal via de flanken. . Manchester City blijft het balbezit opeisen en zoekt vanaf de middencirkel naar aanspeelmogelijkheden. Voorlopig moet het allemaal via de flanken.

18' eerste helft, minuut 18.

17' eerste helft, minuut 17. De vinnige Foden en Sterling proberen een doorbraak te forceren. Malanga Sarr neemt alle risico's om de bal in hoekschop te werken. . De vinnige Foden en Sterling proberen een doorbraak te forceren. Malanga Sarr neemt alle risico's om de bal in hoekschop te werken.

15' eerste helft, minuut 15. Een kopballetje van Stones blijkt een gemakkelijke klus voor Kepa, aan de overzijde moet een steekbal op Lukaku beter. Er zijn toch kansjes in het openingskwartier voor beide ploegen. . Een kopballetje van Stones blijkt een gemakkelijke klus voor Kepa, aan de overzijde moet een steekbal op Lukaku beter. Er zijn toch kansjes in het openingskwartier voor beide ploegen.

14' eerste helft, minuut 14. Manchester City kan twee kleine kansjes niet omzetten in grote kansen. Grealish verslikt zich in een hakbeweging. Een 45'er van De Bruyne eindigt in de voeten van de Chelsea-defensie. . Manchester City kan twee kleine kansjes niet omzetten in grote kansen. Grealish verslikt zich in een hakbeweging. Een 45'er van De Bruyne eindigt in de voeten van de Chelsea-defensie.

12' eerste helft, minuut 12.

11' eerste helft, minuut 11. Lukaku speelt niet goed af. Romelu Lukaku zet Stones weg en stormt richting doel. Hij kiest echter voor de assist naar Ziyech: te ver en buitenspel. Een gemiste kans voor Chelsea, en dat beseft Lukaku ook meteen. . Lukaku speelt niet goed af Romelu Lukaku zet Stones weg en stormt richting doel. Hij kiest echter voor de assist naar Ziyech: te ver en buitenspel. Een gemiste kans voor Chelsea, en dat beseft Lukaku ook meteen.

8' eerste helft, minuut 8. Marcos Alonso moet aan Sterling hangen om een ontsnapping op de rechterflank te voorkomen. Hij wordt beloond met zijn eerste gele kaart van de partij. . Marcos Alonso moet aan Sterling hangen om een ontsnapping op de rechterflank te voorkomen. Hij wordt beloond met zijn eerste gele kaart van de partij.

7' Gele kaart voor Marcos Alonso van Chelsea tijdens eerste helft, minuut 7 Marcos Alonso Chelsea

7' eerste helft, minuut 7. Kepa herstelt zijn foutje door de eerste corner van Kevin De Bruyne te plukken. Manchester City kon nu toch al twee keer dreigen door de ruimte in de rug van de defensie te zoeken. . Kepa herstelt zijn foutje door de eerste corner van Kevin De Bruyne te plukken. Manchester City kon nu toch al twee keer dreigen door de ruimte in de rug van de defensie te zoeken.

5' eerste helft, minuut 5. Gevaarlijk uitkomen. Kepa stormt uit zijn doel om Grealish af te stoppen, maar raakt de bal slecht. De Chelsea-doelman mag blij zijn dat de bal via ploegmaat Azpilicueta in corner belandt. Dit had een owngoal kunnen opleveren. . Gevaarlijk uitkomen Kepa stormt uit zijn doel om Grealish af te stoppen, maar raakt de bal slecht. De Chelsea-doelman mag blij zijn dat de bal via ploegmaat Azpilicueta in corner belandt. Dit had een owngoal kunnen opleveren.