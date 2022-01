Bleek Manchester United slikt tegen Wolverhampton 6e competitienederlaag

Voor de 2e keer in zijn carrière was Cristiano Ronaldo kapitein van United in een competitiematch. De 1e keer, in 2008, nam de Portugees beide goals voor zijn rekening tegen Bolton.



Ook vanavond vond Ronaldo de weg naar het net, maar zijn doelpunt in de 2e helft werd afgekeurd voor buitenspel. Een bedrijvige Bruno Fernandes zag even later zijn knal uit elkaar spatten op de lat.

Het grootste deel van de match behield Wolverhampton de controle. 10 minuten voor tijd beloonde João Moutinho zijn team met een goal van buiten de grote rechthoek.

United ziet de Champions League-plekken wat verder wegglippen. Wolverhampton maakt een sprongetje naar de 8e plaats en komt tot op 3 punten van United.