Rodri velt hard verdict over Arsenal met winning goal in de 94e minuut

De eerste match van 2022 in Engeland ontgoochelde niet, tenzij dan voor de supporters van Arsenal. Het zag er nochtans schitterend uit, want met af en toe oogstrelend voetbal kwam Arsenal op voorsprong, een schuiver van Saka.

Saka de held, maar Xhaka de antiheld na de rust. Nogal onbeholpen ging hij in op Bernardo Silva. De ref wuifde het protest van City weg, maar de VAR liet hem naar de beelden kijken. Mahrez zette de penalty om.

Het was de start van een dolle fase, waarin Aké eerst op heroïsche wijze een bal van de lijn redde voor City en Gabriel vervolgens op een dwaze manier tegen een 2e gele kaart aanliep.

Arsenal hield met zijn tienen goed stand, maar een typische De Bruyne-inswinger in de extra tijd zorgde dan toch voor de wanorde waar City al een hele tijd naar zocht. Rodri was buiten zinnen na zijn doelpunt, misschien wel een heel belangrijke goal in de titelrace.