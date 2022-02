Koningskoppel Salah/Mané zijn opnieuw goed voor 4 doelpunten tegen onmondig Leeds

Liverpool heeft vandaag in een inhaalduel van de negentiende speeldag in de Premier League zonder moeite de maat genomen van Leeds United. Het won in eigen huis met 6-0. Door de zege blijft Liverpool makkelijk in het spoor van leider Manchester City.

Een dominant Liverpool kreeg na 15 minuten al een strafschop na hands van Stuart Dallas. Mohamed Salah scoorde simpel vanop de stip. Op het halfuur kon Joel Matip (30.) de score verdubbelen op aangeven van alweer Mohamed Salah.

Na een overtreding op Sadio Mané ging de bal even later opnieuw op de stip voor Liverpool. Mohamed Salah (35.) twijfelde opnieuw niet en zorgde voor 3-0.

Liverpool ging daarna op zoek naar de vierde treffer, maar die viel pas tien minuten voor tijd via Sadio Mané (80.), die op aangeven van Henderson de 4-0 op het bord zette. Mané (90+1) zorgde in de toegevoegde tijd nog voor de 5-0. In de 93e minuut zorgde kapitein Van Dijk voor de 6-0 eindstand.

Divock Origi viel in het winnende kamp vijf minuten voor tijd in. Door de zege komt Liverpool op drie punten van leider Manchester City. Leeds staat pas 15e, drie punten boven de degradatiezone.