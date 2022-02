BEKIJK: Cristiano Ronaldo maakt einde aan de droogte met klasseflits

Van 30 december was het al geleden dat Cristiano Ronaldo nog eens raak trof in de competitie.



Een statistiek die hij vandaag na de rust in de prullenbak wierp. Met een heerlijke pegel in de rechterhoek zette Ronaldo United op voorsprong tegen Brighton.



Een andere Portugees, Bruno Fernandes, legde de 2-0-eindstand diep in de extra tijd vast. Brighton stond toen wel al een tijdje met 10 man op het veld na een rode kaart voor Dunk.



Dankzij de driepunter in deze inhaalmatch klautert United naar de 4e plek. Ronaldo en co zitten zo weer op koers voor de Champions League.