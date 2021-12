Arsenal wervelt voorbij Leeds in enige Premier League-wedstrijd van de dag

Na de 0 op 6 van begin december heeft Arsenal zich goed herpakt in de Premier League. Het won vandaag voor de derde keer op een rij en is daardoor steviger vierde in de stand.

Het was de enige PL-wedstrijd van de dag, alle anderen werden door coronabesmettingen bij de clubs uitgesteld.

Ook Arsenal ontsnapt niet aan het virus. Sambi Lokonga testte vlak voor het afreizen naar Leeds positief en bleef in Londen.

Zonder Lokonga was de wedstrijd al na een halfuur gespeeld. Martinelli zorgde met twee goals voor de vroege voorsprong. Saka maakte het nog voor de rust helemaal af met een afgeweken bal.