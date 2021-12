VIDEO: Liverpool klopt Newcastle met geweldige pegel van Alexander-Arnold

Het coronavirus heeft ook Liverpool niet gespaard. Donderdag bleken Van Dijk, Fabinho en Jones positief. Ook Divock Origi ontbrak bij de thuisploeg, coach Jürgen Klopp moest hier en daar dus wat schuiven.



Shelvey bracht de bezoekers verrassend op voorsprong, maar Liverpool zette nog voor de rust orde op zaken. Jota tekende voor de gelijkmaker en Salah was er vervolgens als de kippen bij om er 2-1 van te maken.



Voor het hoogtepunt van de wedstrijd was het wel wachten tot de slotfase. Enkele minuten voor tijd poeierde Alexander-Arnold de bal fantastisch in de winkelhaak.