Door corona geplaagd Chelsea raakt niet voorbij flink vertimmerd Everton

Beide coaches hadden in de aanloop naar de wedstrijd een moeilijke puzzel te leggen. Bij de thuisploeg testten Romelu Lukaku, Timo Werner, Callum Hudson-Odoi en Ben Chilwell donderdag positief op het coronavirus en ook Kai Havertz werd naar huis gestuurd omdat hij zich niet lekker voelde, ondanks een negatieve test.



Ook voor Everton-coach Rafa Benitez was het geen evidentie om een basiself op het bord neer te pennen. De Spanjaard miste met Richarlison, Gray en Townsend 3 sleutelpionnen in zijn aanvallende compartiment.



Zelfs zonder Lukaku en co monopoliseerde Chelsea de bal, maar de thuisploeg kon pas 20 minuten voor tijd de ban breken. Mount scoorde na een snelle omschakeling, maar lang konden de Blues hun voorsprong niet vasthouden. Branthwaite werkte enkele minuten later een vrije trap voorbij Mendy.



Het slotoffensief van Chelsea veranderde niets meer aan de score en zo moet de regerende Champions League-winnaar toch mondjesmaat de rol lossen bovenin. De kloof met leider Manchester City bedraagt nu 4 punten.