Ralf Rangnick debuteert met een sobere overwinning tegen Crystal Palace

Gegenpressing. Dat was het toverwoord bij Manchester United de afgelopen dagen.

Onder nieuwe trainer Ralf Rangnick toonde de thuisploeg veel enthousiasme tegen Crystal Palace. Een belegering van Guaita zijn doel volgde in de openingsminuten. Grote kansen leverde dat niet op.

In de tweede helft liep de tank bij United wat leeg. Benteke en co knokten zich in de partij en waren de gevaarlijkste ploeg op stilstaande fases. Ayew kreeg de grootste kans van de wedstrijd, maar miste onbegrijpelijk voor de doelmond.

Het spreekwoordelijke deksel op de neus? Dat liet niet lang op zich wachten.

Aan de overkant vond Fred ruimte. De Braziliaan twijfelde niet en haalde de trekker over. Doelman Guaita was kansloos, Fred entertainde het publiek met een dansje.

Ralf Rangnick debuteert zo als Duitser - in tegenstelling tot Klopp en Tüchel - met een zege in de Premier League. De gegenpressing? Daar moet de coach van United nog aan schaven.