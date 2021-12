LIVE: Fred scoort het eerste doelpunt in het tijdperk van Rangnick

Crystal Palace reageert meteen op de openingstreffer. Na een vrije trap kopt Kouyaté naar doel. In het pak blesseert Maguire zich aan zijn hoofd. De kapitein van United heeft verzorging nodig.

Maguire geraakt aan zijn hoofd. Crystal Palace reageert meteen op de openingstreffer. Na een vrije trap kopt Kouyaté naar doel. In het pak blesseert Maguire zich aan zijn hoofd. De kapitein van United heeft verzorging nodig. . tweede helft, minuut 82.

Dan toch! Fred draait de bal van aan de rand van de zestien in de verste hoek en breekt de ban. "Dat verdient een dansje", denkt de Braziliaan. Rangnick haalt opgelucht adem.

tweede helft, minuut 78. Fred zorgt voor de verlossing! Dan toch! Fred draait de bal van aan de rand van de zestien in de verste hoek en breekt de ban. "Dat verdient een dansje", denkt de Braziliaan. Rangnick haalt opgelucht adem. .

Ondertussen gooit Rangnick de 19-jarige Zweed Anthony Elanga in de strijd.

tweede helft, minuut 76. Ondertussen gooit Rangnick de 19-jarige Zweed Anthony Elanga in de strijd. .

Alex Telles neemt een vrije trap voor zijn rekening en schildert die uit een scherpe hoek bovenop de lat. De beste kans in de tweede periode.

Telles viseert de lat. Alex Telles neemt een vrije trap voor zijn rekening en schildert die uit een scherpe hoek bovenop de lat. De beste kans in de tweede periode. . tweede helft, minuut 68.

62'

tweede helft, minuut 62. Jadon Sancho mag gaan rusten na een bleek optreden in de tweede helft. Mason Greenwood is zijn vervanger. Ook Ronaldo is onzichtbaar tot dusver, maar blijft voorlopig staan. .