Gerrard verslaat ex-rivaal Vieira ook als trainer: "Geen blauwe plekken nu"

Crystal Palace was voor de komst van Aston Villa bezig aan een knappe reeks voor eigen volk. Het team van Rode Duivel Christian Benteke was ongeslagen in Selhurst Park sinds Patrick Vieira eind september overnam als trainer.

Tegen Aston Villa kwam Palace kwam snel op achterstand na een corner van Ashley Young. Targett maakte het af in de zestien.

Pas in de 79e minuut besloot de thuisploeg een eerste keer op doel. Christian Benteke vond het gaatje niet. Niet veel later besliste McGinn de wedstrijd met een plaatsbal.

Voor Steven Gerrard is het de tweede zege op een rij in de Premier League. Zijn team is opgerukt naar de 11e plaats, met evenveel punten als Crystal Palace.

Gerrard en Vieira vochten in het verleden heel wat duels uit als spelers van Liverpool en Arsenal. "Nu houd ik er tenminste geen blauwe plekken aan over", grapte Gerrard nog. Hij is ook de eerste trainer van Villa die 6 op 6 pakt in zijn eerste wedstrijden sinds John Gregory in 1978.



Volgende week wacht met Manchester City een eerste echte test voor het Villa van Gerrard.