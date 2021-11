Paal houdt Trossard van goal, Brighton-fans reageren met boegeroep

Brighton & Hove Albion zit na een prima start in een dipjen het kon al 8 matchen op een rij niet meer winnen in de Premier League, maar verloor slechts 2 van die 8 duels. Tegen Leeds waren de supporters gebrand op een nieuwe driepunter.

Maar Dame Fortuna stond niet aan de zijde van Brighton: spits Maupay wrong kans na kans de nek om en de paal hield zowel Trossard (heerlijke krul), Moder als Marsch van de 1-0. Na het laatste fluitsignaal weerklonk er boegeroep.

Brighton-coach Graham Potter was niet tevreden. "Dit is frustrerend, maar zo is voetbal. De fans hebben rechten op hun mening, maar ik ga niet akkoord. We staan op de 8e plaats in de Premier League, misschien moet ik een geschiedenisles krijgen over deze club."