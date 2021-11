Exit Solskjaer? Manchester United gaat op bezoek bij Watford pijnlijk onderuit

Manchester United op drift in de 1e helft

Het is al een tijdje warm op de stoel van Ole Gunnar Solskjaer. Op Vicarage Road had Manchester United het ook niet onder de markt in de beginfase. Scott McTominay kegelde al snel King onderuit en veroorzaakte zo een strafschop. Gelukkig voor de Schot stond De Gea pal, maar in de herneming vloog het leer wel in doel.



Het feest ging echter niet door omdat Kiko te snel in de zestien liepen. Opnieuw een strafschop dus voor Watford en Sarr zette zich voor een 2e keer acher de bal. Ook bij een nieuwe poging wist De Gea de strafschop te pareren.

Toch moest de Spanjaard zich voor rust nog gewonnen geven. King zorgde dan toch voor de verdiende 1-0. Sarr deed er nog een doelpuntje bij. "You're getting sacked in the morning", grapten de thuisfans op Vicarage Road.